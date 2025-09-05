Çin ve Brezilya'dan Çok Taraflılığa Destek Vurgusu

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Amorim ile bir araya geldi.

Amorim, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyordu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin ve Brezilya'nın, çok taraflılığı net şekilde desteklemesi ve uluslararası kuralları el üstünde tutması gerektiğini söyledi.

Wang, BRICS'in olumlu ivmesini artırmak ve BRICS ülkeleri arasında önemli konularda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek üzere Brezilya ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Amorim ise bazı ülkelerin uluslararası kuralları görmezden gelip gümrük vergilerini kötüye kullanarak çok taraflı ticaret sistemini baltaladığı günümüzde, Küresel Güney ve BRICS ülkeleri arasında daha güçlü dayanışma ve işbirliğine olan ihtiyacın giderek daha önemli hale geldiğini söyledi.

Bu bağlamda Çin'in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin büyük önemi olduğuna dikkat çeken Amorim, uluslararası konularda Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye ve çok taraflılığı ortaklaşa savunmaya hazır olduklarını ifade etti.