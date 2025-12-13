Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili ilişkilerinin seviyesini yükseltmeyi istiyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile karşılıklı siyasi güveni güçlendirerek ikili ilişkilerin seviyesini yükseltmeyi istediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk durağında BAE'yi ziyaret etti.

Ziyarette mevkidaşı BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya gelen Vang, Çin'in BAE ile üst düzey temasları artırmayı, karşılıklı siyasi güveni güçlendirerek ikili ilişkilerin seviyesini yükseltmeyi istediğini belirtti.

Vang, Çin'in BAE'nin kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumasını, uluslararası ve bölgesel konularda daha büyük rol oynamasını desteklediğini vurgulayarak, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi platformlarda siyasi iletişimi ve eşgüdümü güçlendirerek çok taraflılığı, serbest ticareti, uluslararası eşitliği ve adaleti birlikte savunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çinli Bakan, iki ülkenin Kuşak ve Yol Girişimi'nin inşasını sürdürmesi, petrol, doğal gaz yatırımları gibi geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirmenin yanında yeni enerji ve teknolojik inovasyon gibi yükselen alanlarda da işbirliği ve üçlü işbirliği imkanlarını keşfetmesi gerektiğine dikkati çekti.

Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin gelecek yıl Çin'de düzenleyeceklerini kaydeden Vang, BAE'nin Çin-Körfez İşbirliği Teşkilatı serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin erken bir zamanda sonuçlanması için pozitif rol oynayacağını umduklarını dile getirdi.

"Kapsamlı stratejik ortaklık"

Ev sahibi Bakan bin Zayid de BAE'nin Çin ile ilişkilere büyük önem ve dış politikasında öncelik verdiğini, üst düzey temaslarını sürdürmeyi istediğini belirterek, ticaret, yatırım, enerji, bilim ve teknoloji, eğitim ile diğer alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi, üçüncü ülke pazarlarının birlikte keşfedilmesi gerektiğini kaydetti.

Bin Zayid, vizesiz seyahat politikasını iyi kullanıp halklar arası etkileşimin teşvik edilmesini, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın içeriğinin sürekli zenginleştirmeyi istediklerini vurguladı.

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri, ikili ilişkilerini halen "kapsamlı stratejik ortaklık" olarak tanımlıyor. Çin'in dış politika terminolojisinde bu seviyenin üzerinde "ortak geleceği paylaşan topluluk" tanımı yer alıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 16 Aralık'a kadar sürecek Orta Doğu turunda BAE'nin ardından Suudi Arabistan ve Ürdün'ü ziyaret edecek.