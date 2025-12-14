Çin Dışişleri Bakanı Wang, Bae Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile Görüştü

ABU DABİ, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ikili kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisini daha üst seviyeye taşımak için işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. BAE'nin Ortadoğu'da kendine özgü önemi ve etkisi olan bir ülke olduğunu ifade eden Wang, Çin ve BAE'nin kalkınma stratejilerinin uyumlu, yönetim felsefelerinin benzer ve ekonomilerinin birbirini büyük ölçüde tamamlar özellikte olduğunu belirtti. Wang, bunların da iki ülkeyi doğal dost ve ortak haline getirdiğine işaret etti.

Wang, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen kırk yılı aşkın sürede Çin ve BAE'nin birbirlerine saygı ve destek gösterdiğini, ikili ilişkilerin değişen uluslararası konjonktürde başarılı sınavlar verdiğini ve sağlam ve istikrarlı gelişme kaydettiğini belirtti.

BAE ile iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmeye, iki ülke liderlerinin üzerinde uzlaştığı önemli mutabakatı hayata geçirmeye, diplomatik ilişkilerin orijinal hedeflerine bağlı kalmaya, stratejik karşılıklı güveni derinleştirmeye, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişletmeye ve geleneksel dostluğu sürdürmeye hazır olduklarını söyleyen Wang, böylece ikili kapsamlı stratejik ortaklığı daha yüksek seviyeye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

2. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin gelecek yıl Çin'de düzenleneceğini hatırlatan Wang, Arap liderlerin katılımını beklediklerini söyledi. Wang, BAE ve diğer Arap ülkelerinin desteğiyle zirvenin olumlu sonuçlar vereceğine ve Çin-Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

Şeyh Abdullah ise diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen kırk yılı aşkın sürede BAE-Çin ilişkilerinin karşılıklı saygı ve güven temelinde hızla geliştiğini, çeşitli alanlarda verimli işbirlikleri yapıldığını ve halklar arası dostluğun derinleştiğini, böylece ikili ilişkiler için model haline geldiğini söyledi.

Şeyh Abdullah, ülkesinin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada ve ulusal birleşme hedefini gerçekleştirmede Çin'i kararlılıkla desteklediğini ve Çin'in içişlerine yabancı müdahaleye kesin olarak karşı olduğunu vurguladı.

İki taraf ayrıca Ortadoğu'daki durum gibi uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu.