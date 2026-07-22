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Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Avustralya İlişkilerindeki Olumlu İvme Korunmalı

Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Avustralya İlişkilerindeki Olumlu İvme Korunmalı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Manila'da bir araya gelerek ikili ilişkilerde olumlu ivmeyi koruma, işbirliğini genişletme ve görüş ayrılıklarını diyalogla çözme konularında mutabık kaldı.

MANİLA, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avustralya'nın ikili ilişkilerde yakalanan olumlu ivmeyi korumak için Çin ile birlikte çalışacağı yönündeki temennisini dile getirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, salı günü Filipinler'in başkenti Manila'da Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.

Wang, iki ülke liderlerinin ortak rehberliğinde Çin-Avustralya ilişkilerinin yeniden iyileşme ve gelişme yoluna girdiğini belirterek, bunun iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun beklentilerini karşıladığını söyledi.

Bakan, Avustralya ile temasları artırmaya, karşılıklı güveni pekiştirmeye, işbirliğini genişletmeye ve ikili ilişkilerde sürekli ilerleme sağlamak için çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Her iki tarafın görüş farklılıklarını karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde ele alması gerektiğini vurgulayan Wang, ikili ilişkilerin önyargılar nedeniyle sekteye uğramasına veya zedelenmesine izin vermek yerine, olumlu gelişmeyi destekleyen sağlıklı bir döngü oluşturulması gerektiğini belirtti.

Wang ayrıca, Avustralya'nın başka ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlı kalarak çifte standartlardan kaçınmasını umduğunu ifade etti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ise, Avustralya'nın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemediğini söyledi.

Wong, Çin ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini ilerletmeye, görüş ayrılıklarını uygun şekilde diyalog ve temas yoluyla ele almaya ve Avustralya-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Asya-Pasifik bölgesinin her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Wong, Çin'in bu yıl düzenleyeceği Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapmasını destekleyeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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