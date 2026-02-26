Haberler

Çin Başbakanı Li: Çin ile Almanya Arasındaki İşbirliği, Risklerle Başa Çıkmanın En İdeal Yolu

Çin Başbakanı Li: Çin ile Almanya Arasındaki İşbirliği, Risklerle Başa Çıkmanın En İdeal Yolu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin risklerle başa çıkmanın en iyi yolu olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ile Almanya arasındaki işbirliğinin, risklerle başa çıkmanın en ideal ve tek çözüm yolu, kalkınmanın da her iki tarafın güvenliği sağlamasının tek seçeneği olduğunu söyledi.

Li, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile birlikte Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Almanya Ekonomik Danışma Komitesi sempozyumuna katıldı.

Li çarşamba günü düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, "Gelişmeler ne kadar ciddi olursa, Çin ve Almanya da aralarındaki işbirliğini o oranda güçlendirmeli" dedi.

Kaynak: Xinhua
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin