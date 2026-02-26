Çin Başbakanı Li: Çin ile Almanya Arasındaki İşbirliği, Risklerle Başa Çıkmanın En İdeal Yolu

BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ile Almanya arasındaki işbirliğinin, risklerle başa çıkmanın en ideal ve tek çözüm yolu, kalkınmanın da her iki tarafın güvenliği sağlamasının tek seçeneği olduğunu söyledi.

Li, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile birlikte Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Almanya Ekonomik Danışma Komitesi sempozyumuna katıldı.

Li çarşamba günü düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, "Gelişmeler ne kadar ciddi olursa, Çin ve Almanya da aralarındaki işbirliğini o oranda güçlendirmeli" dedi.

Kaynak: Xinhua