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Çin: ABD ile Uyuşturucuyla Mücadelede Yakın İletişim ve İşbirliğimiz Sürüyor

Çin: ABD ile Uyuşturucuyla Mücadelede Yakın İletişim ve İşbirliğimiz Sürüyor
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Çin Ulusal Uyuşturucu Kontrol Komisyonu, Çin ve ABD'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakın iletişim ve işbirliği içinde olduğunu, fentanil bağlantılı maddelerin ihracat kontrol listesine eklendiğini ve iki ülke kolluk kuvvetlerinin ortak soruşturmalar yürüttüğünü duyurdu.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin ve ABD'nin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yakın iletişim ve tatbiki işbirliğini sürdürdüğü bildirildi.

Çin Ulusal Uyuşturucu Kontrol Komisyonu Ofisi tarafından çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında konuşan ofisin icra müdür yardımcısı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Uyuşturucu Kontrol Bürosu Başkanı Wei Xiaojun, iki ülkenin kapsamlı kurumsal temaslar ve pragmatik işbirliği yürüttüğünü söyledi.

Wei, Çinli yetkililerin ABD Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi de dahil olmak üzere ABD'li muhataplarıyla düzenli iletişim halinde olduğunu belirterek, iki ülkenin kolluk kuvvetlerinin çok sayıda uyuşturucu vakasını ortaklaşa soruşturduğunu ifade etti.

Kuzey Amerika'da kontrol altında olmayan öncül kimyasalların yasadışı uyuşturucu üretim kanallarına yönlendirilmesi sorununa karşı aktif adımlar attıklarını belirten Wei, Çin'in Kasım 2025'te fentanil bağlantılı maddelerin 13 tür öncülünü ihracat kontrol listesine eklediğini söyledi. Wei ayrıca ABD, Meksika ve Kanada'nın da belirli ülkeler veya bölgeler kataloğuna dahil edildiğini kaydetti. Wei, bu yılın mayıs ayında ise söz konusu üç ülkeye ilişkin olarak fentanil bağlantılı maddelerin üç tür öncülünün daha ilgili listeye eklendiğini ifade etti.

Çinli gümrük yetkililerinin, ilgili kimyasal ürünlere yönelik ihracat denetimleri ve risk değerlendirmelerini sıkılaştırdığını kaydeden Wei, Çin'in kontrol altındaki ve liste dışı öncü kimyasallar, yeni psikoaktif maddeler ve diğer hassas kimyasalların kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla ülke genelinde çok sayıda denetim yürüttüğünü vurguladı.

ABD'nin uyuşturucuyla mücadelede ikili işbirliğine yönelik birçok kez olumlu açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Wei, Çin'in de ABD tarafından sağlanan bilgi ve ipuçlarına dayanarak çok sayıda vakayı soruşturduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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