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SHANGHAİ, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin ve ABD orduları, Askeri Deniz İstişare Anlaşması'nın yıllık oturumunu ve yılın ikinci çalışma grubu toplantısını gerçekleştirdi.

Çin donanmasından yapılan açıklamaya göre Çin'in doğusundaki Shanghai'da çarşamba günü başlayan toplantılar, cuma günü sona erdi. Toplantıların, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek ve iki ordu arasındaki ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Tarafların, mevcut deniz ve hava güvenliği durumlarına ilişkin "samimi, tatbiki ve yapıcı görüşmeler" gerçekleştirdiği bildirildi.

Hava ve Deniz Temaslarında Güvenlik için Davranış Kuralları'nın uygulanması konusunda son bir yılı değerlendiren taraflar, iki ülke arasındaki askeri deniz güvenliğinin artırılmasına yönelik önlemleri ele aldı.

Taraflar, 2027 yılı çalışma grubu toplantılarının gündemi üzerinde de mutabakata vardı.

Kaynak: Xinhua