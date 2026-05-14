Çin: ABD ile İkili İlişkilere Yönelik Yeni Vizyonu Somut Eylemlere Dönüştürmeye Hazırız

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ve ABD arasındaki ilişkilerin sürdürülebilir gelişimi için yeni bir vizyon oluşturma konusunda işbirliğine hazır olduklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmeler sonrasında, iki tarafın stratejik istikrar odaklı ilişkiler geliştirmek konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa teşvik etmek amacıyla yeni ikili ilişkiler vizyonunu aynı doğrultuda somut eylemlere dönüştürmek üzere ABD tarafıyla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sabah saatlerindeki görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan sözcü, iki tarafın, yapıcı bir Çin-ABD stratejik istikrar ilişkisi inşasına yönelik yeni bir vizyon konusunda ortak mutabakata vardığını belirtti. Guo önümüzdeki üç yılda ve sonraki dönemde ikili ilişkilerin, bu vizyonun stratejik rehberliğinde yürütülmesinin beklendiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
