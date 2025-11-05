Çin ve ABD İlişkileri İçin Yol Haritası Belirlendi

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'de Goldman Sachs Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Solomon ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu Ofisi Direktörü olan He, salı günkü görüşmede Çin ve ABD liderlerinin, Güney Kore'nin Busan kentinde kısa süre önce gerçekleştirdikleri başarılı görüşmede ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin bir sonraki aşamasına yönelik yol haritasını belirlediklerini hatırlattı.

İki tarafın, iki liderin üzerinde mutabakata vardığı önemli konuları hayata geçirmek üzere birlikte çalışması gerektiğini belirten He, bunun her iki ülkenin iş çevreleri için öngörülebilirliği artıracağını ifade etti.

He, bunun Çin ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edeceğini ve küresel ekonomik istikrara katkıda bulunacağını da söyledi.

He, Goldman Sachs Group'un Çin'deki yatırım ve ticari faaliyetlerini sürdürmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Solomon ise Goldman Sachs olarak Çin'in ekonomik kalkınma beklentileri konusunda iyimser olduklarını ve Çin'in sermaye piyasalarının yüksek kaliteli gelişimine katkıda bulunmaya kararlı olduklarını ifade etti.