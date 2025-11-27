Çin ve ABD Askeri İlişkilerinde Yeni Adımlar: Hawaii Toplantıları

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin-ABD Askeri Deniz Danışma Anlaşması (MMCA) kapsamında Hawaii'de düzenlenen toplantıların, eşitlik, karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerine dayalı istikrarlı ve olumlu ikili askeri ilişkilere katkı sağladığını söyledi.

Jiang perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, MMCA'nın ikinci çalışma grubu toplantısı ile 2025 yılı yıllık oturumunun 18-20 Kasım tarihlerinde ABD'nin Hawaii eyaletinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sözcü, toplantıların yanlış anlaşılma ve yanlış hesaplamaların önüne geçmek, ayrıca risk ve krizleri etkin şekilde yönetmek amacıyla sahadaki birlikler arasındaki iletişim ve etkileşimi güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Sözcü, yakın gelecekte yapılacak görüşmelerle ilgili olarak iki tarafın çalışma düzeyinde temaslarını sürdürdüğünü ve zamanı geldiğinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.