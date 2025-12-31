Haberler

Çinlilere Türkiye'de Vize Muafiyeti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde  2/1/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gerğince, Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 2/1/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
