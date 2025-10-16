Haberler

Çin, Uzun Yürüyüş-8A Roketiyle İnternet Uyduları Gönderdi

Çin, Uzun Yürüyüş-8A Roketiyle İnternet Uyduları Gönderdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketi ile bir grup internet uydusunu uzaya başarıyla fırlattı. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş serisinin 600. görevi olarak kaydedildi.

WENCHANG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle bir grup internet uydusunu uzaya gönderdi.

Roket, perşembe günü Beijing saatiyle 09.33'te ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan ticari uzay aracı fırlatma sahasından uzaya gönderildi. Uzaya gönderilen alçak yörünge internet uydularının 12. grubu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 600. görevi olarak kayıtlara geçti.

Çin Havacılık Bilim ve Teknoloji Kurumu'na göre Çin'in ana taşıyıcı roketleri olan Uzun Yürüyüş roketleri, bugüne kadar yaklaşık 1.400 uzay aracını yörüngeye ulaştırdı ve ülkenin uzay fırlatma görevlerinin yüzde 86'sından fazlasını gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.