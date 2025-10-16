Çin, Uzun Yürüyüş-8A Roketiyle İnternet Uyduları Gönderdi

WENCHANG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle bir grup internet uydusunu uzaya gönderdi.

Roket, perşembe günü Beijing saatiyle 09.33'te ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan ticari uzay aracı fırlatma sahasından uzaya gönderildi. Uzaya gönderilen alçak yörünge internet uydularının 12. grubu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 600. görevi olarak kayıtlara geçti.

Çin Havacılık Bilim ve Teknoloji Kurumu'na göre Çin'in ana taşıyıcı roketleri olan Uzun Yürüyüş roketleri, bugüne kadar yaklaşık 1.400 uzay aracını yörüngeye ulaştırdı ve ülkenin uzay fırlatma görevlerinin yüzde 86'sından fazlasını gerçekleştirdi.