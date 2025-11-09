Çin, Uzun Yürüyüş-11 Roketi ile Üç Test Uydusunu Uzaya Fırlattı

HAİYANG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarından fırlatılan üç adet Shiyan-32 test uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketi, 9 Kasım 2025.

Beijing saatiyle 05.01'de Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından uzaya fırlatılan üç uydu önceden planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Uydular öncelikle uzay teknolojileri alanında deneyler yapmak için kullanılıyor. Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 606. uçuş görevi oldu. (Fotoğraf: Guo Jinqi/Xinhua)