Çin, Uzun Yürüyüş-11 Roketi ile Üç Test Uydusunu Uzaya Fırlattı
Çin'in Shandong eyaletinde yer alan Haiyang kentinden fırlatılan Uzun Yürüyüş-11 roketi, üç adet Shiyan-32 test uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Fırlatma, roket serisinin 606. göreviydi ve uydular uzay teknolojileri alanında deneyler için kullanılacak.
HAİYANG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarından fırlatılan üç adet Shiyan-32 test uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketi, 9 Kasım 2025.
Beijing saatiyle 05.01'de Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından uzaya fırlatılan üç uydu önceden planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Uydular öncelikle uzay teknolojileri alanında deneyler yapmak için kullanılıyor. Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 606. uçuş görevi oldu. (Fotoğraf: Guo Jinqi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel