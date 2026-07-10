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Albüm: Çin, Taşıyıcı Roketin Birinci Kademesini İlk Kez Kontrollü Şekilde Geri Kazandı

Albüm: Çin, Taşıyıcı Roketin Birinci Kademesini İlk Kez Kontrollü Şekilde Geri Kazandı
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Çin, Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketini Wenchang Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan başarıyla fırlattı ve bir taşıyıcı roketin birinci kademesini kontrollü şekilde geri kazanarak tarihi bir ilke imza attı. Roket, yükünü planlanan yörüngeye yerleştirirken, geri dönen kademe denizdeki bir platforma ağ yakalama sistemiyle indirildi.

WENCHANG, 10 Temmuz (Xinhua) -- - Çin, Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketini cuma günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderdi ve bir taşıyıcı roketin birinci kademesinin ilk kez kontrollü şekilde geri kazanımına imza attı.

İlk uçuşunu gerçekleştiren roket, taşıdığı yükü planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirdi.

Roketin birinci ve ikinci kademelerinin ayrılmasının ardından, geri dönen birinci kademe bir ağ yakalama sistemi aracılığıyla denizde konuşlu bir platforma yerleştirildi. Böylece hem fırlatma hem de birinci kademenin geri kazanımı başarıyla tamamlandı.

Kaynak: Xinhua
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