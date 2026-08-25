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Çin, 7 yeni uyduyu başarıyla uzaya gönderdi

Çin, 7 yeni uyduyu başarıyla uzaya gönderdi
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TAİYUAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 7 yeni uydu gönderdi.

TAİYUAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 7 yeni uydu gönderdi.

Salı günü Beijing saatiyle 11.21'de Uzun Yürüyüş-6C taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydular, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 665. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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