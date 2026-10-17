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Çin Üniversite Öğrencileri İnovasyon Yarışması Sırbistan elemesi Belgrad'da yapıldı

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Çin Uluslararası Üniversite Öğrencileri İnovasyon Yarışması'nın Sırbistan elemesi için Çin ve birçok Avrupa ülkesinden genç yenilikçiler cuma günü Belgrad'da bir araya geldi. Katılımcılar, bilim ve teknolojiyle gerçek dünya sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan projelerini tanıttı.

BELGRAD, 17 Ekim (Xinhua) -- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Üniversite Öğrencileri İnovasyon Yarışması, 16 Ekim 2026.

Çin ve birçok Avrupa ülkesinden genç yenilikçiler, Çin Uluslararası Üniversite Öğrencileri İnovasyon Yarışması'nın Sırbistan bölge elemesi için cuma günü Belgrad'da bir araya geldi.

Yarışmada katılımcılar, bilim ve teknoloji yoluyla gerçek dünyadaki sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan projelerini tanıttı. (Fotoğraf: Zhejiang Üniversitesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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