16. Çin Uluslararası Dijital Yayıncılık Fuarı Jinan'da kapılarını açacak

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in en büyük dijital yayıncılık fuarı, ağustos ayı sonunda kapılarını açacak. Fuarda ilk kez geleneksel Çin kültürü ile çevrimiçi oyunları buluşturan bir sergi alanı yer alacak.

Fuarın organizasyon komitesinden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, 16. Çin Uluslararası Dijital Yayıncılık Fuarı, 27-29 Ağustos tarihlerinde ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da düzenlenecek.

Son yıllarda, "Black Myth: Wukong" gibi yerli oyunlar büyük rağbet görüyor. Bu durum, Çin'in oyun endüstrisindeki teknolojik atılımları gözler önüne sererken, geleneksel Çin kültürünü de yaratıcı dönüşüm ve yenilikçi gelişimlerle canlandırıyor.

Çin'in yerli oyun pazarı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 7,68 artışla 350 milyar yuanın (yaklaşık 52 milyar ABD doları) üzerinde fiili satış geliri elde ederken, kullanıcı sayısı da yüzde 1,35 artarak 683 milyona ulaştı.

Komiteye göre, Çin genelindeki eyalet düzeyindeki 20 bölgeden heyetlerin yanı sıra 30'dan fazla ülke ve bölgeden temsilcilerin katılacağı fuarda 500'den fazla firmanın yer alması bekleniyor.

Etkinliğin ortak ev sahiplerinden Çin Basın ve Yayın Akademisi, yapay zeka uygulamalarına yönelik sektör standartlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalarda elde edilen ara sonuçları fuar kapsamında kamuoyuna duyuracak.

Fuar kapsamında bir ana forum, altı tematik forum ve 80'den fazla yan etkinlik düzenlenecek. Etkinliklerde dijital yayıncılık, insan-makine işbirliği, disiplinlerarası yapılanma ve küresel akademik iletişim konuları ele alınacak.

İlki 2005 yılında düzenlenen fuar, dijital yayıncılık sektörünün gelişimini destekleyen önemli bir platform.

Kaynak: Xinhua