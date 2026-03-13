Haberler

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Yıllık Oturumu Sona Erdi

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu, Beijing'de düzenlenen kapanış toplantısıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve üst düzey liderler toplantıda yer aldı.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu perşembe günü sona erdi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ülkenin üst düzey liderleri Li Qiang, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi ve Han Zheng, başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen kapanış toplantısına katıldı.

Oturum başkanlığını yürüten Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, 2.762 Ulusal Halk Kongresi üyesinin katıldığı toplantıyı yönetti.

Kaynak: Xinhua
