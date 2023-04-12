Çin Toplam Bilişim Gücü ile Dünyada İkinci Sıraya Yerleşti

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Gui'an Yeni Bölgesi'ndeki Çin Telekom Bulut Bilişim'e ait Guizhou Bilgi Parkı'nın havadan çekilen fotoğrafı, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in dijital ekonomiyi geliştirmeye yönelik hamlesi kapsamında, bilişim gücü sektörünün ölçeği son yıllarda yıllık olarak yaklaşık yüzde 30 düzeyinde büyüme yakaladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yılın sonu itibarıyla Çin'in toplam bilişim gücü, 180 EFLOPS düzeyine ulaşarak dünyada ikinci sıraya yerleşti.

Bakanlık, ülkenin toplan veri depolama kapasitesinin 1.000 eksabaytı (EB) aştığını belirtti.

Bakanlığın verilerine göre son yıllarda ülke, bilişim altyapısı geliştirmede büyük ilerleme kaydetti ve bilişim gücü sektörü, akıllı, yeşil ve güvenli kalkınma yolu izliyor.

Ülkenin dijital ekonomiyi teşvik etme çalışmalarını artırmasıyla geçen yıl genel bilişim gücünü iyileştirmek üzere sekiz ulusal bilişim merkezinin ve 10 ulusal veri merkezi kümelerinin kurulmasından oluşan bir mega proje başlatılmıştı.