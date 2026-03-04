Çin: Hiçbir ülkenin dünyaya yalnız kendi istediğini dayatmaya hakkı yok

Çin, ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a saldırıları, Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Grönland'ı devralma talebi gibi tek taraflı adımlarla küresel siyaseti yeniden şekillendirmeye giriştiği bir dönemde, hiçbir ülkenin uluslararası ilişkilerde tek başına hakimiyet kurmaya ve dünyaya kendi istediğini dayatmaya hakkı olmadığı mesajını verdi.

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Sözcüsü Lou Çincien, yasama meclisinin yarın başlayacak yıllık genel kurulu öncesinde düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, uluslararası ilişkilerde tek taraflılığın ve güç kullanımının yükselişinin, küresel yönetim sisteminin çözülüşü ve Birleşmiş Milletlerin (BM) rolünün zayıflamasına yol açtığı endişelerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Çin'in büyük veya küçük olmasına bakılmaksızın tüm ülkeler arasında karşılıklı saygı ve eşitlik olması gerektiğine inandığını, bunun tarihin ilerlemesinin bir sonucu ve BM Şartı'nın birincil ilkesi olduğunu vurgulayan Sözcü Lou, "Hiçbir ülkenin uluslararası ilişkilerde tek başına hakim olmaya, diğer ülkelere kaderini dikte ettirmeye, kalkınma avantajlarını tekeline almaya ve dünyaya yalnız kendi istediğini dayatmaya hakkı yok." dedi.

Lou, son bir yılda uluslararası ortamın önemli bir dönüm noktasından geçtiğini, ekonomik küreselleşmenin ciddi şokla karşılaştığını, bölgesel ve sınır aşırı çatışmaların dünya çapında sıkça ortaya çıktığını belirtti.

Dönüşüm içindeki çalkantılı bir dünyada barışçıl kalkınmanın ve kazan-kazan işbirliğinin yegane çıkış yolu olduğunu ifade eden Lou, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Küresel Yönetim Girişimi'ni ortaya atarak, küresel yönetimde egemen eşitlik, uluslararası hukuka bağlılık ve çok taraflılık ilkeleri ile insan merkezli yaklaşıma ve gerçek eylemlere odaklanmanın gereğini vurguladığına dikkati çekti.

Lou, "Bu, küresel yönetim sistemini daha adil ve eşit hale getirmek için Çin'in önerdiği çözümdür." ifadesini kullandı.

"İran'ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli"

Çin'in, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'daki durumu yakından izlediğini dile getiren Lou, İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Lou, Çin'in askeri operasyonların derhal durdurulması, gerilimin daha fazla yükselmesinin önlenmesi, Orta Doğu'da barış ve istikrar için diyalog ve müzakerelerin sürdürülmesi çağrısı yaptığını hatırlatarak, sorumlu büyük bir ülke olarak bu doğrultuda rol oynamayı sürdüreceğini vurguladı.

Geçen yıl 80. kuruluş yılını kutlayan BM'nin, iki dünya savaşının oluşturduğu yıkımın uluslararası toplumda yarattığı bilinçle kurulduğuna işaret eden Lou, "80 yılı aşan tecrübe, BM'nin rolünün zayıflatılması değil güçlendirilmesinin, yerine başkasının konmasının değil korunmasının gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Lou, Çin'in, dünyanın büyük bir ülkesi ve BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak, örgütün otoritesinin ve statüsünün korunması için tüm ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.