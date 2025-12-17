Haberler

Çin: Tarihin Akışına Ters Hareket Eden "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Yanlısı Güçler Başarısızlığa Mahkumdur

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Taiwan'ın bağımsızlık yanlısı güçlerin ve yetkililerin tarihin akışına aykırı hareket ettiğini belirterek, bu girişimlerin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti. Guo, Taiwan'ın 'dolar diplomasisi' ile kamuoyunu aldatamayacağını vurguladı.

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçlerin ve Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, tarihin akışının tersine hareket ettiklerini ve başarısızlığa mahkum olduklarını söyledi.

Taiwan'ın sözde dışişleri yetkililerinin başkanı Lin Chia-lung, düzenlenen bir basın toplantısında Çin anakarasıyla rekabette Honduras ile dostane ilişkileri nasıl sürdürecekleri sorusuna, Taiwan'ın ilişkilerini güven ve refah üzerine kurduğu şeklinde yanıt vermişti.

Guo salı günkü basın toplantısında Lin Chia-lung'un söz konusu açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Guo, Taiwanlı yetkililerin "güven" ve "refah" kisvesi altında yürüttüğü "dolar diplomasisinin", bu kişilerin "Taiwan'ın bağımsızlığı" gündemini ilerletmek için olası her türlü yolu deneme eğilimlerini gizleyemeyeceği ve kamuoyunu ve Taiwan halkını aldatamayacağını vurguladı.

Guo, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçler ve Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin tarihin akışının tersine hareket ettiklerini ve girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

Çin ile Honduras arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin, çeşitli alanlardaki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini kaydeden Guo, Honduras'ın uzun vadeli kalkınma yeteneğinin etkin şekilde artırıldığını ve iki ülke ve halkın bundan büyük fayda sağladığını belirtti.

Guo, "Gerçekler, tek Çin ilkesini el üstünde tutmanın, tarih ve zamanın akışına uygun olan ve ilgili ülkelerin ve halklarının temel çıkarlarına hizmet eden doğru seçim olduğunu tam olarak kanıtlamaktadır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title