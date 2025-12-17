Çin: Tarihin Akışına Ters Hareket Eden "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Yanlısı Güçler Başarısızlığa Mahkumdur

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçlerin ve Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, tarihin akışının tersine hareket ettiklerini ve başarısızlığa mahkum olduklarını söyledi.

Taiwan'ın sözde dışişleri yetkililerinin başkanı Lin Chia-lung, düzenlenen bir basın toplantısında Çin anakarasıyla rekabette Honduras ile dostane ilişkileri nasıl sürdürecekleri sorusuna, Taiwan'ın ilişkilerini güven ve refah üzerine kurduğu şeklinde yanıt vermişti.

Guo salı günkü basın toplantısında Lin Chia-lung'un söz konusu açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Guo, Taiwanlı yetkililerin "güven" ve "refah" kisvesi altında yürüttüğü "dolar diplomasisinin", bu kişilerin "Taiwan'ın bağımsızlığı" gündemini ilerletmek için olası her türlü yolu deneme eğilimlerini gizleyemeyeceği ve kamuoyunu ve Taiwan halkını aldatamayacağını vurguladı.

Guo, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı güçler ve Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin tarihin akışının tersine hareket ettiklerini ve girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

Çin ile Honduras arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin, çeşitli alanlardaki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini kaydeden Guo, Honduras'ın uzun vadeli kalkınma yeteneğinin etkin şekilde artırıldığını ve iki ülke ve halkın bundan büyük fayda sağladığını belirtti.

Guo, "Gerçekler, tek Çin ilkesini el üstünde tutmanın, tarih ve zamanın akışına uygun olan ve ilgili ülkelerin ve halklarının temel çıkarlarına hizmet eden doğru seçim olduğunu tam olarak kanıtlamaktadır" dedi.