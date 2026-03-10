Çin Anakarası: Dpp Yetkililerinin Dış Güçlere Dayanarak Taiwan'ın Bağımsızlığı Peşinde Koşmasını Kınıyoruz

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, dış güçlere bel bağlayarak pervasızca "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini sert şekilde eleştirerek kınadı.

Zhu pazartesi günkü basın toplantısında, Taiwan'ın yürütme kurumu başkanı Cho Jung-tai'nin Japonya'ya gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DPP yetkililerinden üst düzey bir ismin sözde özel bir seyahat programı bahanesiyle gerçekleştirdiği ziyaretin esasen "Taiwan'ın bağımsızlığını" aramaya yönelik provokatif bir eylem olduğunu belirten Zhu, bunu utanç verici diye niteledi.

Zhu ayrıca Japonya'nın DPP yetkililerinden üst düzey bir ismin ziyaretine izin vermesine de şiddetle karşı çıktıklarını belirterek, bunun "Taiwan'ın bağımsızlığını" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua