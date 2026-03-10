Haberler

Çin Anakarası: Dpp Yetkililerinin Dış Güçlere Dayanarak Taiwan'ın Bağımsızlığı Peşinde Koşmasını Kınıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın bağımsızlığı için dış güçlere dayanarak hareket eden Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini eleştirdi. Zhu, son Japonya ziyaretiyle ilgili provokatif eylemleri utanç verici olarak tanımlayarak, bu durumun ülkeler arasında yanlış sinyaller gönderdiğini vurguladı.

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, dış güçlere bel bağlayarak pervasızca "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini sert şekilde eleştirerek kınadı.

Zhu pazartesi günkü basın toplantısında, Taiwan'ın yürütme kurumu başkanı Cho Jung-tai'nin Japonya'ya gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DPP yetkililerinden üst düzey bir ismin sözde özel bir seyahat programı bahanesiyle gerçekleştirdiği ziyaretin esasen "Taiwan'ın bağımsızlığını" aramaya yönelik provokatif bir eylem olduğunu belirten Zhu, bunu utanç verici diye niteledi.

Zhu ayrıca Japonya'nın DPP yetkililerinden üst düzey bir ismin ziyaretine izin vermesine de şiddetle karşı çıktıklarını belirterek, bunun "Taiwan'ın bağımsızlığını" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı

Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı