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Çin, Çienfan takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uyduları fırlattı

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Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu Çienfan (Uzay Yelkeni) takım uydu ağının parçası olacak 18 yeni uyduyu Long March-6 roketiyle başarıyla uzaya gönderdi. Proje, SpaceX'in Starlink ağına rakip olmayı hedefliyor ve tamamlandığında 15 bin geniş bant internet uydusundan oluşacak.

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu, Amerikan SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olmayı hedefleyen Çienfan ( Uzay Yelkeni) takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uydu grubunu uzaya gönderdi.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, 18 uydudan oluşan grup, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, planlanan yörünge konumuna ulaştığı fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 655'inci taşıma görevi oldu.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen Çienfan uyduları, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurulan takım uydu ağının parçasını oluşturacak.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 15 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan grupların ilki 6 Ağustos 2024'te fırlatılmıştı. Uydu ağı için 2024'te 3, 2025'te 3 ve 2026'da 8 fırlatış yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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