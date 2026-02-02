Haberler

Çin: Telekom ve Çevrimiçi Dolandırıcılıkla Mücadelede Kayda Değer Sonuçlar Aldık

Çin Dışişleri Bakanlığı, Myanmar ile yapılan işbirliği sayesinde sınır ötesi telekom dolandırıcılığı ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadelenin önemli sonuçlar verdiğini duyurdu. Bakanlık, bölgedeki suç faaliyetleriyle mücadelede kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, sınır ötesi telekom dolandırıcılığı ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele konusunda Myanmar ve diğer ülkelerle yürüttükleri aktif işbirliğinden kayda değer sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Çin, Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve kasten adam öldürme, telekom dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan Kasım 2025'te ölüm cezasına çarptırılan Bai ailesi suç örgütünün dört liderini idam etti.

Pazartesi günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lin, Myanmar ve diğer ülkelerle işbirliği yaparak, çevrimiçi kumarı, telekom dolandırıcılığını ve çevrimiçi dolandırıcılığı ortadan kaldırmak, insanların can ve mal güvenliğini korumak ve bölge ülkeleri arasındaki etkileşim ve işbirliğinin düzenini korumak üzere büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Lin, "Çin, uluslararası kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğini derinleştirmeye, telekom dolandırıcılığı, çevrimiçi dolandırıcılık, çevrimiçi kumar ve diğer ilgili sınır ötesi suç faaliyetleriyle mücadele çabalarını güçlendirmeye ve kumar ve dolandırıcılık gibi kötü alışkanlıkların kökünü ortaklaşa kazımaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
