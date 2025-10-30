Çin, Shenzhou-21 Uzay Uçuşu Görevini Açıklıyor

JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay uçuşu görevinin, Çinli astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang tarafından yürütüleceğini ve Zhang Lu'nun komutan olarak görev yapacağını duyurdu.

Ajans sözcüsü Zhang Jingbo perşembe günkü basın toplantısında Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının cuma günü Beijing saatiyle 23.44'te Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini söyledi.

Sözcü, Zhang Lu'nun uzay pilotu, Wu Fei'nin uçuş mühendisi ve Zhang Hongzhang'ın ise faydalı yük uzmanı olarak görev yapacağını ve ekibin Çin'deki üç farklı astronot kategorisini temsil ettiğini ifade etti.

Zhang Lu, Shenzhou-15 misyonunun mürettebatında da yer almıştı. Çin'in üçüncü astronot grubundan seçilen Wu Fei ve Zhang Hongzhang ise ilk kez uzay uçuşu görevine çıkacak.

Astronot olarak seçilmeden önce Wu Fei, Çin Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi'ne bağlı Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde mühendis, Zhang Hongzhang ise Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Dalian Kimya Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalışıyordu.