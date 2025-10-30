Çin, Shenzhou-21 Mürettebatlı Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının cuma günü Beijing saatiyle 23.44'te Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılacağını açıkladı.

Ajans, Çin'ın Dünya yörüngesinde kurduğu Tiangong (Gök Sarayı) uzay istasyonuna düzenleyeceği yeni sefere katılacak astronotları tanıttı.

Ajans sözcüsü Zhang Jingbo, perşembe günkü basın toplantısında Shenzhou-21 mürettebatlı görevine yönelik hazırlıkların istikrarlı şekilde ilerlediğini ve fırlatmada kullanılacak Uzun Yürüyüş-2F Y21 taşıyıcı roketinin yakıt doldurma işlemine başlanacağını söyledi.

Zhang, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının yörüngeye girdikten sonra hızlı otomatik buluşma ve kenetlenme moduna geçmesinin ve yaklaşık 3,5 saat içinde Tianhe çekirdek modülünün ön bağlantı noktasına kenetlenerek üç uzay aracı ve üç modülden oluşan bir kombinasyon oluşturmasının planlandığını ifade etti.

Uzay aracı ve roketin kalite kontrollerinin tamamlandığını, astronot mürettebatın durumunun iyi olduğunu, yer sistemi tesislerinin ve ekipmanlarının istikrarlı şekilde çalıştığını ve uzay istasyonu kombinasyonunun normal şartlarda faaliyet gösterdiğini kaydeden Zhang, fırlatma görevi için gerekli tüm şartların sağlandığını belirtti.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Çinli astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang'ın yürüteceği Shenzhou-21 mürettebatlı uzay uçuşu görevinin komutanlığını Zhang Lu üstlenecek.