Albüm: Çin, Denizden Fırlattığı Gravity-1 Taşıyıcı Roketiyle Uzaya 9 Uydu Gönderdi
Çin, doğusundaki Shanghai açıklarında 9 uyduyu taşıyan Gravity-1 taşıyıcı roketini başarıyla fırlattı. Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından Çarşamba günü gerçekleştirilen fırlatmada uydular planlanan yörüngelerine yerleştirildi. Gravity-1, ilk uçuşunu Ocak 2024'te yapmıştı.
SHANGHAİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shanghai açıklarında 9 uyduyu taşıyan Gravity-1 taşıyıcı roketini başarıyla fırlattı.
Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından çarşamba günü Beijing saatiyle 10.54'te fırlatılan uydular, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Gravity-1 taşıyıcı roketi, ilk uçuşunu Ocak 2024'te gerçekleştirmişti.
Kaynak: Xinhua