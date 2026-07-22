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Albüm: Çin, Denizden Fırlattığı Gravity-1 Taşıyıcı Roketiyle Uzaya 9 Uydu Gönderdi

Albüm: Çin, Denizden Fırlattığı Gravity-1 Taşıyıcı Roketiyle Uzaya 9 Uydu Gönderdi
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Çin, doğusundaki Shanghai açıklarında 9 uyduyu taşıyan Gravity-1 taşıyıcı roketini başarıyla fırlattı. Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından Çarşamba günü gerçekleştirilen fırlatmada uydular planlanan yörüngelerine yerleştirildi. Gravity-1, ilk uçuşunu Ocak 2024'te yapmıştı.

SHANGHAİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shanghai açıklarında 9 uyduyu taşıyan Gravity-1 taşıyıcı roketini başarıyla fırlattı.

Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından çarşamba günü Beijing saatiyle 10.54'te fırlatılan uydular, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.

Gravity-1 taşıyıcı roketi, ilk uçuşunu Ocak 2024'te gerçekleştirmişti.

Kaynak: Xinhua
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