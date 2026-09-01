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Çin'den Nepal'e Ek Acil İnsani Yardım

Çin'den Nepal'e Ek Acil İnsani Yardım
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Çin hükümeti, sel ve heyelan felaketinin ardından Nepal'e gönderdiği ek acil insani yardım malzemelerini Shenzhen'den yola çıkardı. Su arıtma, aydınlatma, genetik test ekipmanları ve drone'ları içeren yardım malzemelerinin akşam saatlerinde Katmandu'ya ulaşması bekleniyor.

SHENZHEN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin hükümetinin sel ve heyelan felaketinin ardından Nepal'e gönderdiği ek acil insani yardım malzemeleri, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'den yola çıktı.

Salı günü öğleden sonra gönderilen su arıtma, aydınlatma, genetik test ekipmanları ve drone'ları içeren yardım malzemelerinin akşam saatlerinde Nepal'in başkenti Katmandu'ya ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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