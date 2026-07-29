Çin Sahil Güvenliği, Kinmen adaları yakınlarındaki sularda rutin devriye gerçekleştirdi

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti sahil güvenliği, çarşamba günü Kinmen yakınlarındaki sularda rutin kolluk devriyeleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian sahil güvenlik biriminin temmuz ayında söz konusu sularda kontrolü ve yönetimi güçlendirmek üzere bölgeye görev grupları sevk ettiğini söyledi.

Sözcü, bu adımın Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki balıkçıların meşru hak ve çıkarları ile can ve mal güvenliğini korumayı, ayrıca Xiamen ile Kinmen arasındaki sularda seyrüsefer ve faaliyetlerin düzenli şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua