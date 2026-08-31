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Çin Sahil Güvenliği Huangyan Dao'da Kolluk Devriyeleri Gerçekleştirdi

Çin Sahil Güvenliği Huangyan Dao'da Kolluk Devriyeleri Gerçekleştirdi
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Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao adası ve çevresindeki karasularda kolluk devriyeleri düzenledi. Açıklamada, ağustos ayından bu yana devriyelerin artırıldığı ve yasa dışı faaliyetlere karşı yasal işlem yapıldığı belirtildi. Bu faaliyetlerin, bölgedeki deniz yönetimini güçlendirmek ve Çin'in toprak egemenliği ile denizcilik haklarını korumak amacı taşıdığı vurgulandı.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği pazar günü Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Çin Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada, ağustos ayından bu yana ilgili bölgelerde kolluk devriyelerini artırdığını kaydederek, yasadışı hak ihlali faaliyetlerinde bulunan gemiler hakkında yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde işlem yaptıklarını belirtti.

Söz konusu devriyelerin, ilgili suların kurallara uygun şekilde yönetimini daha da güçlendirmeyi ve Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı amaçladığı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
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