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BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Çin'in Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren bir Japon balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırdıklarını söyledi.

Jiang perşembe günkü açıklamasında, Çin Sahil Güvenliği'ne ait gemilerin tekneyi bölgeden uzaklaştırmak üzere yasalara uygun şekilde gerekli önlemleri aldığını ve uyarılarda bulunduğunu belirtti.

Diaoyu Dao ve ona bağlı adaların Çin'in öz toprakları olduğunu ifade eden Jiang, Japonya'yı söz konusu sulardaki tüm ihlal ve provokatif eylemlerine derhal son vermeye çağırdı.

Jiang, Diaoyu Dao ve çevresindeki karasularında Çin'in haklarını korumaya ve yasaları uygulamaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini, ülkenin toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua