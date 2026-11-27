Çin Sahil Güvenliği, Diaoyu Dao sularına izinsiz giren Japon teknesini uzaklaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren Japon balıkçı teknesinin bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi. Jiang, gemilerin yasal önlem ve uyarılarla tekneyi uzaklaştırdığını belirterek Japonya'yı ihlal ve provokatif eylemlere son vermeye çağırdı.
BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Çin'in Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren bir Japon balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırdıklarını söyledi.
Jiang perşembe günkü açıklamasında, Çin Sahil Güvenliği'ne ait gemilerin tekneyi bölgeden uzaklaştırmak üzere yasalara uygun şekilde gerekli önlemleri aldığını ve uyarılarda bulunduğunu belirtti.
Diaoyu Dao ve ona bağlı adaların Çin'in öz toprakları olduğunu ifade eden Jiang, Japonya'yı söz konusu sulardaki tüm ihlal ve provokatif eylemlerine derhal son vermeye çağırdı.
Jiang, Diaoyu Dao ve çevresindeki karasularında Çin'in haklarını korumaya ve yasaları uygulamaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini, ülkenin toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini söyledi.