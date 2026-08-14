Çin Sahil Güvenliği Diaoyu Dao'da Devriyede
Çin Sahil Güvenliği filosu, Cuma günü Diaoyu Dao ve bitişik adaların karasularında yasalara uygun bir devriye görevi başlattı. Yapılan açıklamada, bu operasyonun ülkenin bölgedeki egemenlik haklarını korumayı amaçladığı ve uluslararası hukuka uygun olduğu vurgulandı. Devriye, Çin'in bölgesel iddialarını pekiştirirken, deniz güvenliğini sağlama ve ulusal çıkarları savunma amacı taşıyor.
BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) - Çin Sahil Güvenliği'ne ait filo, Çin'in Diaoyu Dao adası ve bitişik adalarının karasularında devriye görevine çıktı.
Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada cuma günü gerçekleştirilen devriyenin yasalara uygun olarak gerçekleştirildiği ve ülkenin bölgedeki haklarını korumayı amaçladığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua