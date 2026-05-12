Çin: Çin-Rusya İlişkileri Yeni Tarihi Fırsatlarla Karşı Karşıya

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin-Rusya ilişkilerinin gelişiminin, yeni tarihi fırsatlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, çeşitli alanlarda işbirliğini sürekli olarak güçlendirmek ve daha adil ve makul bir küresel yönetişim sisteminin inşasını teşvik etmek üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Çin stratejik koordinasyonu hakkındaki açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ardından düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındaki koordinasyonun, çatışmaların önlenmesi ve küresel stratejik istikrarın korunmasında temel dayanak noktalarından biri haline geldiğini belirtmişti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının 30'uncu, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının ise 25'inci yıl önümü olduğunu hatırlatan Guo, Çin-Rusya Eğitim Yılları programının da bu yıl başlatıldığını ifade etti.

İki ülkenin kalıcı iyi komşuluk, kapsamlı stratejik koordinasyon ve kazan-kazan sonuçlarını amaçlayan karşılıklı fayda sağlayan işbirliği anlayışını sürdürmeye hazır olduğunu belirten Guo, Çin-Rusya ilişkilerinin son yıllarda iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde üst düzey gelişim sergilediğini ve değişimlerle dolu küresel ortamda önemli bir istikrar unsuru oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua