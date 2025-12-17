Çin'in Başkenti Beijing'de Çin-Rusya Dostluğu Konulu Haber Fotoğrafı Sergisi Düzenlendi
Beijing'de düzenlenen sergide Çin ve Rusya'nın dostluğu ve işbirliği temalı fotoğraflar sergilendi. Etkinlik, Xinhua ve TASS ajansları tarafından ortaklaşa organize edildi.
BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de yeni çağda Çin- Rusya dostluğu ve işbirliği konulu bir haber fotoğrafı sergisini ziyaret eden insanlar, 15 Aralık 2025.
Çin'in Xinhua Haber Ajansı ve Rusya'nın TASS Haber Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen haber fotoğrafı sergisi pazartesi günü Beijing'de gerçekleşti. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)
