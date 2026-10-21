Çin, Rizhao açıklarında denizden CERES-1 Y8 roketiyle yeni uyduyu yörüngeye gönderdi

Çin, Rizhao açıklarında denizden CERES-1 Y8 roketiyle yeni uyduyu yörüngeye gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, Shandong eyaletinin Rizhao kenti açıklarında denizden CERES-1 Y8 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi. Roket Beijing saatiyle 11.39'da fırlatıldı; görev Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
RİZHAO, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin, Shandong eyaletinin Rizhao kenti açıklarında denizden CERES-1 Y8 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi.
Roket, Beijing saatiyle 11.39'da fırlatıldı.
Bu denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua