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Çin, Rizhao açıklarında denizden CERES-1 Y8 roketiyle yeni uyduyu yörüngeye gönderdi

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Çin, Rizhao açıklarında denizden CERES-1 Y8 roketiyle yeni uyduyu yörüngeye gönderdi
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Çin, Shandong eyaletinin Rizhao kenti açıklarında denizden CERES-1 Y8 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi. Roket Beijing saatiyle 11.39'da fırlatıldı; görev Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

RİZHAO, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin, Shandong eyaletinin Rizhao kenti açıklarında denizden CERES-1 Y8 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi.

Roket, Beijing saatiyle 11.39'da fırlatıldı.

Bu denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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