Haberler

Çin: Paraguay Devlet Başkanı'nın, Çin'in Taiwan Bölgesine Yaptığı Ziyareti Kınıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyareti kınadı ve Paraguay hükümetine tek Çin ilkesini tanıma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın, Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı "şov niteliğindeki son ziyarete kesinlikle karşı olduklarını ve bu ziyareti güçlü şekilde kınadıklarını" söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Paraguay hükümetine izlediği yolu bir an önce değiştirme ve doğru siyasi karar olan tek Çin ilkesini tanıma çağrısında bulundu.

Basında yer alan haberlerde ziyareti sırasında Taiwan bölgesi lideri Lai Ching-te ile bir araya gelen Pena'nın bazı sözde "işbirliği anlaşmaları" imzaladığı belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği tarih! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacıosmanoğlu: Soruşturma sırası yöneticilerde

Türk futbolunda neler oluyor? "Sıra onlarda" diyerek resti çekti
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu

Düğünün önüne geçen görüntü
Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi

Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi
Hacıosmanoğlu: Soruşturma sırası yöneticilerde

Türk futbolunda neler oluyor? "Sıra onlarda" diyerek resti çekti
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti

TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5 milyonum gitti
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar