Çin: Paraguay Devlet Başkanı'nın, Çin'in Taiwan Bölgesine Yaptığı Ziyareti Kınıyoruz

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın, Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı "şov niteliğindeki son ziyarete kesinlikle karşı olduklarını ve bu ziyareti güçlü şekilde kınadıklarını" söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Paraguay hükümetine izlediği yolu bir an önce değiştirme ve doğru siyasi karar olan tek Çin ilkesini tanıma çağrısında bulundu.

Basında yer alan haberlerde ziyareti sırasında Taiwan bölgesi lideri Lai Ching-te ile bir araya gelen Pena'nın bazı sözde "işbirliği anlaşmaları" imzaladığı belirtilmişti.

