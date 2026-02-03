Çin: Pakistan'daki Terör Saldırılarını Kınıyoruz

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pakistan'ın güneybatısında yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, Pakistan'ın terörle mücadele çabalarına verdikleri desteği yineledi.

Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun, Belucistan eyaletinin birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda hem askeri hem de sivil kayıplar yaşandığı bildirilmişti.

Salı günü düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lin, saldırıları güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı. Hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Lin, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Lin, "Çin, terörün her türüne kesin olarak karşı çıkmakta ve her zaman olduğu gibi Pakistan'ı terörizmle mücadelesinde, sosyal birlik ve istikrarı korumasında ve halkının güvenliğini sağlamasında kararlılıkla desteklemektedir" dedi.