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Çin, özel eğitimde yapay zeka kullanımını artıracak

Çin, özel eğitimde yapay zeka kullanımını artıracak
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BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin, özel eğitimi geliştirmek amacıyla yapay zekadan nasıl yararlanılabileceğini araştıracak ve yapay zeka teknolojisinin öğretim ve öğrenme süreçlerinin tüm alanlarına entegre edilmesini teşvik edecek.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin, özel eğitimi geliştirmek amacıyla yapay zekadan nasıl yararlanılabileceğini araştıracak ve yapay zeka teknolojisinin öğretim ve öğrenme süreçlerinin tüm alanlarına entegre edilmesini teşvik edecek.

Eğitim Bakanlığı ve altı hükümet departmanı tarafından ortaklaşa yayımlanan, özel eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik eylem planında, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) özel eğitimin yüksek kaliteli ve entegre gelişimini teşvik etmek ve özel eğitim sistemini daha da iyileştirmek için alınacak önlemler sıralandı.

Planda, akıllı öğrenme yardımcıları ve yapay zeka destekli öğretmenler gibi yeni insan-makine işbirliği modelleri öneriliyor. Ayrıca engellilik durumu olan öğrencilere sınıfta destek sağlamayı ve ağır engeli olan öğrencilere evde eğitim sunmayı amaçlayan yapay zeka uygulamaları ortaya konuluyor.

Özel eğitimde yapay zeka, büyük veri ve sanal gerçeklik gibi yeni teknolojilerin daha fazla kullanılması önerilen planda, özel eğitim verilen okullarda dijital altyapının iyileştirilmesi ve ulusal akıllı eğitim platformundaki özel eğitim kaynaklarının genişletilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısı yapılıyor.

Eğitim Bakanlığı'ndan bir yetkili, planda, özel eğitimin dijitalleşmesinin, bu alanın beş yıl içindeki gelişiminin ana itici gücü olarak ortaya konulduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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