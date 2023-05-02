Çin, Özbekistan'ı Yeni Anayasa Referandumundan Dolayı Tebrik Etti

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Özbekistan'ı sorunsuz gerçekleşen yeni anayasa referandumu nedeniyle kutladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, referanduma ilişkin, "Özbek halkının, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev önderliğinde, ülkedeki reform ve kalkınma çabalarının her cephesinde daha da büyük ilerlemeler kaydedeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu ifadeler Salı günü çevrimiçi olarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Dışişleri sözcüsü, dostane bir komşu ve kapsamlı stratejik ortak olarak Özbekistan ile ilişkilere büyük değer verdiklerini söyledi.

Sözcü, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmek ve ortak geleceğe sahip Çin-Özbekistan topluluğunu inşa etmede yeni başarılar elde etmek amacıyla Çin'in Özbekistan ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Özbekistan'da Pazar günü, anayasada yapılan değişikliklerin onaylandığı bir referandum yapıldı. Yeni anayasa, Pazartesi günü yürürlüğe girdi.