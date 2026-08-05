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Çin'den otonom sürüş için yeni güvenlik standardı

Çin'den otonom sürüş için yeni güvenlik standardı
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Çin, seviye 3 ve 4 otonom sürüş sistemlerine sahip araçlar için zorunlu ulusal güvenlik standardını açıkladı. Standard, 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek ve üreticilere test ve güvenlik mekanizmalarını zorunlu kılıyor.

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, otonom sürüş sistemlerine ilişkin güvenlik koşullarını düzenleyen zorunlu ulusal standart açıkladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi ve Ulusal Standardizasyon İdaresi tarafından onaylanan düzenleme, 1 Temmuz 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

Açıklamada, standardın 3. Seviye ve 4. Seviye otonom sürüş sistemleriyle donatılmış M ve N sınıfı araçlara uygulanacağı belirtildi. Otomatik park sistemlerinin standart kapsamında olmadığı da kaydedildi.

Standart, araç üreticilerinin ürünlerin kullanım ömrü boyunca güvenliği sağlamaya yönelik mekanizmaları iyileştirmesini ve otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesi ve doğrulanması sürecinde simülasyon, saha ve yol testleri gerçekleştirmesini zorunlu hale getiriyor.

Dinamik sürüş görevlerinin yerine getirilmesinde daha fazla yetenek geliştirilmesini talep eden standart, insan-makine etkileşimi ve yanlış kullanım ve suistimali önlemeye yönelik kullanıcı bilgilendirme konusunda da yapılması gerekenleri belirliyor.

3. Seviye sistemlerdeki araçların ise sürücülerin aracın kontrolünü devralmaya hazır olup olmadıklarını izleyebilmeleri gerekiyor.

Bakanlık, gelecekte akıllı bağlantılı araç ürünlerine yönelik pazar erişim yönetimini güçlendireceğini, otonom sürüş sistemlerine yönelik test yöntemlerini iyileştireceğini ve sektörün nitelikli gelişmesini sağlamak amacıyla akıllı bağlantılı araçlar için sağlam bir düzenleme mekanizması oluşturacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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