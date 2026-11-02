Çin, Ortadoğu ve Afrika'ya barış için özel temsilciler gönderecek

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BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in özel temsilcilerinin, barış görüşmelerini teşvik etmeye ve gerilimi düşürmeye yönelik mekik diplomasisi yürütmek üzere Ortadoğu ve Afrika'ya ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun'un kasım başı ile ortası arasında İran, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Sözcü, Afrika Özel Temsilcisi Liu Xianfa'nın aynı tarihlerde Etiyopya, Cibuti ve Mısır'da, Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Hu Changchun'un ise ay başında Eritre'de temaslarda bulunacağını kaydetti.

Mao, Ortadoğu'da barış ve güvenliği teşvik etmeye yönelik bir dizi girişim ve öneriyi hayata geçirecek temsilcilerin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Afrika'daki önemli meselelerin çözümünde tüm tarafların yapıcı katılımına ilişkin ortaya koyduğu dört ilkeyi uygulayacaklarını ifade etti.

Mao, ziyaretlerin barış görüşmelerini teşvik etmeyi, gerilimleri düşürmeyi ve bölgesel barış ve istikrarın korunmasında yapıcı rol oynamayı amaçladığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua