Çin: Bae, Umman, Suudi Arabistan Gibi Ülkelerdeki 10.000'den Fazla Çin Vatandaşını Tahliye Ettik

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan gibi ülkelerde bulunan 10.000'den fazla Çin vatandaşının güvenli ve düzenli bir şekilde tahliye edildiğini söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, son günlerde bakanlık ile Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin koordinasyonuyla yerli havayolu şirketlerinin kapasitelerinin önemli ölçüde artırılmasına ve Ortadoğu'da mahsur kalan Çin vatandaşları için acil uçuşlar gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua