Haberler

Çin: Bae, Umman, Suudi Arabistan Gibi Ülkelerdeki 10.000'den Fazla Çin Vatandaşını Tahliye Ettik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da bulunan 10.000'den fazla Çin vatandaşının güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Ülkenin Sivil Havacılık İdaresi ile işbirliği yapılarak acil uçuşlar düzenleniyor.

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan gibi ülkelerde bulunan 10.000'den fazla Çin vatandaşının güvenli ve düzenli bir şekilde tahliye edildiğini söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, son günlerde bakanlık ile Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin koordinasyonuyla yerli havayolu şirketlerinin kapasitelerinin önemli ölçüde artırılmasına ve Ortadoğu'da mahsur kalan Çin vatandaşları için acil uçuşlar gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylıları kızdıran sözler
Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi

Erkek arkadaşını ziyarete giden kadın, bu fotoğrafı paylaşıp yardım istedi
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı

Ağzından kaçırdığı cümle ABD'de deprem etkisi yarattı
13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı

Altın yatırımcısına hayati uyarı