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Çin, Nepal'deki Hidroelektrik Santrali Tünel Kurtarmasına Uzman Gönderdi

Çin, Nepal'deki Hidroelektrik Santrali Tünel Kurtarmasına Uzman Gönderdi
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Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Nepal hükümetinin talebi üzerine hidroelektrik santrali tünelindeki kurtarma çalışmalarına destek için 5 tünel uzmanı görevlendirdi. Uzmanlar, Xizang'dan helikopterle Nepal'deki afet bölgesine ulaşarak sahada çalışmaya başladı. Ayrıca dört uzmanın daha bölgeye sevk edildiği bildirildi.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Nepal hükümetinin talebi üzerine hidroelektrik santrali tünelinde yürütülen kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere 5 tünel uzmanı görevlendirdi.

Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong ilçesinden helikopterle hareket eden Çinli uzmanlar, cumartesi günü Beijing saatiyle 16.58'de Nepal'deki afet bölgesine ulaşarak derhal sahada çalışmaya başladı.

Bakanlık, kurtarma çalışmalarına destek sağlamak amacıyla dört tünel uzmanının daha bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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