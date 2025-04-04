Çin, Myanmar'a İkinci Parti Acil Yardım Malzemeleri Gönderdi

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Yangon Uluslararası Havaalanı'ndan görüntüler

Çin hükümeti tarafından gönderilen ikinci parti acil insani yardım malzemeleri perşembe günü Myanmar'daki Yangon Uluslararası Havaalanı'na ulaştı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin hükümeti tarafından gönderilen ikinci parti acil insani yardım malzemeleri perşembe günü Myanmar'daki Yangon Uluslararası Havaalanı'na ulaştı.

800 çadır, 2.000 battaniye, 3.000 kutu bisküvi, 2.000 kutu maden suyu ve acil ihtiyaç duyulan çeşitli diğer malzemeleri içeren ikinci parti yardım malzemeleri Çin'den yola çıkan bir charter uçuşuyla Myanmar'ın Yangon kentine nakledildi.

Çin hükümeti tarafından depremin etkilerini hafifletmek üzere gönderilen acil insani yardım malzemelerinin ilk partisi 31 Mart'ta Myanmar'a gönderilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)