Çin, Macaristan'da Seçimleri Kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi Lideri Magyar'ı Kutladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'daki parlamento seçimlerini kazanarak iktidardaki koalisyonu mağlup eden Saygı ve Özgürlük Partisi lideri Peter Magyar'ı tebrik etti ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Macaristan'daki parlamento seçimlerini kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar'ı tebrik ettiklerini söyledi.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisi'nin açıkladığı ilk sonuçlara göre seçimlerde çoğunluğu kazanan Tisza, iktidardaki Başbakan Viktor Orban liderliğindeki koalisyonu mağlup etti.

Pazartesi günkü basın toplantısında, Çin- Macaristan ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Guo, Çin ve Macaristan halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Macaristan'daki yeni hükümet ile karşılıklı saygı ve fayda ve eşitlik temelinde üst düzey etkileşimi güçlendirmeye, karşılıklı siyasi güveni artırmaya, tatbiki işbirliğini genişletmeye ve halklar arası ve kültürel etkileşimi canlandırmaya istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua
