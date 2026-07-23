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Çin'den Körfez'de gerilimin yükselmesine ilişkin endişe

Çin'den Körfez'de gerilimin yükselmesine ilişkin endişe
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Körfez bölgesinde gerilimin yükselmesinden derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara sükunet, itidal, çatışmalara son verme ve diyaloğu yeniden başlatma çağrısı yaptı.


BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Körfez bölgesinde gerilimin yükselmesinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Lin perşembe günkü basın toplantısında, ilgili taraflara sükuneti koruma, itidalle hareket etme, çatışmalara son verme ve temas ve diyaloğu yeniden başlatma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua
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