Çin'den Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar vurgusu
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunmasının ilgili tüm tarafların çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları azaltma talimatı vermesinin ardından Lin, yarımadadaki sorunun siyasi yollarla çözülmesine destek verilmesinin önemine dikkat çekti.
BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunmasının ilgili tüm tarafların çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü Savunma Bakanlığı'na Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatları "büyük ölçüde azaltma" talimatı verdiği bildirilmişti.
Lin pazartesi günkü basın toplantısında, yarımadadaki sorunun siyasi yollarla çözüme kavuşturulmasına destek verilmesinin, tüm tarafların çıkarına olduğunu belirtti.
Kaynak: Xinhua