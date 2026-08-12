Haberler

Çin, Kolombiya'ya insani yardım sağlamaya hazır

Çin, Kolombiya'ya insani yardım sağlamaya hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Tang Ying, Kolombiya'daki şiddetli depremin ardından yardım çalışmalarını desteklemek için kapasiteleri dahilinde insani yardım sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Tang, felaketi yakından takip ettiklerini ve Kolombiya'nın ihtiyacı doğrultusunda uygun şekilde destek sağlayacaklarını ifade etti.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Tang Ying, Kolombiya'da çok sayıda can kaybına ve büyük maddi hasara yol açan şiddetli depremin ardından, yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla kapasiteleri dahilinde insani yardım sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Tang salı günü yaptığı açıklamada, felaketi yakından takip ettiklerini belirterek, Kolombiya'nın ihtiyacı doğrultusunda uygun şekilde destek sağlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!

Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!
20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

Ölen kocasını suçladı ama cezadan kurtulamadı
Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi

Ölümle dans kamerada! Yürekler ağza geldi
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Büyük heyecan şifresiz kanalda