Çin'in Fujian Sahil Güvenliği, Kinmen Yakınlarındaki Sularda Rutin Devriye Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletine bağlı sahil güvenlik biriminin, cumartesi günü Kinmen yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde kolluk devriyeleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Çin Sahil Güvenliği Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian eyaletine bağlı sahil güvenlik biriminin yılın başından bu yana Kinmen çevresindeki sularda kolluk devriyelerini artırdığını belirtti. Zhu, bu kapsamda filoların görevlendirildiğini ve bölgedeki denetimin güçlendirildiğini ifade etti.

Zhu, bu önlemlerin Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki Çinli balıkçıların meşru hak ve çıkarları ile can ve mal güvenliğini koruduğunu, aynı zamanda Kinmen Adaları yakınlarındaki sularda olağan seyrüsefer ve operasyon düzeninin etkin biçimde sürdürülmesini sağladığını belirtti.