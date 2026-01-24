Çin'in Fujian Sahil Güvenliği, Kinmen Yakınlarındaki Sularda Rutin Devriye Gerçekleştirdi
Fujian eyaletine bağlı sahil güvenlik birimi, Kinmen çevresindeki sularda devriye faaliyetlerini artırarak bölgedeki denetimi güçlendirdi. Bu önlemler, bölgedeki balıkçıların haklarını korumak ve seyrüsefer düzenini sağlamak amacıyla alındı.
BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletine bağlı sahil güvenlik biriminin, cumartesi günü Kinmen yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde kolluk devriyeleri gerçekleştirdiği bildirildi.
Çin Sahil Güvenliği Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian eyaletine bağlı sahil güvenlik biriminin yılın başından bu yana Kinmen çevresindeki sularda kolluk devriyelerini artırdığını belirtti. Zhu, bu kapsamda filoların görevlendirildiğini ve bölgedeki denetimin güçlendirildiğini ifade etti.
Zhu, bu önlemlerin Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki Çinli balıkçıların meşru hak ve çıkarları ile can ve mal güvenliğini koruduğunu, aynı zamanda Kinmen Adaları yakınlarındaki sularda olağan seyrüsefer ve operasyon düzeninin etkin biçimde sürdürülmesini sağladığını belirtti.