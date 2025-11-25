Haberler

Çin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nde Çok Taraflılığa Davet Ediyor

Güncelleme:
Çin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne taraf devletlere çok taraflılığın ilerletilmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Lahey'de düzenlenen konferansta, Çin temsilcisi, siyasallaşma ve bölünme eğilimlerine dikkat çekti.

LAHEY, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne taraf tüm devletlere gerçek çok taraflılığı ilerletme ve dayanışma ve işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü Dairesi Genel Müdür Yardımcısı ve Çin Delegasyonu Başkanı Wang Daxue, pazartesi günü Lahey'de başlayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Taraf Devletler Konferansı'nın 30. oturumu sırasında Çin delegasyonunun düzenlediği yan etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, son yıllarda jeopolitiğin etkisiyle siyasallaşma ve bölünmüşlük eğiliminin giderek arttığına tanıklık etmiştir. Bu eğilim, konsensüsle karar alma geleneğine meydan okumaktadır" dedi.

Wang, "Taraf devletler arasındaki yapıcı diyalog ve iletişimde azalma yaşanırken, oylama çağrısı giderek temel başvuru yoluna dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Çin, açıkladığı tutum belgesinde Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin amaç ve hedeflerine bağlı kalma, çok taraflılığı el üstünde tutma, gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını koruma ve dayanışma ve koordinasyonu güçlendirme şeklinde dört inisiyatif önerdi.

Çin'in Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Daimi Temsilci Yardımcısı Lyu Xiaodong, "Çin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün teknik özelliklerinin korunması ve çalışmalarının siyasallaştırılmaması çağrısı yapıyor" dedi.

Brezilya, Uganda, Venezuela, Rusya, Katar ve Moğolistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin temsilcileri, Çin'in önerdiği inisiyatiflere desteklerini açıkladı.

Uganda'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Daimi Temsilcisi Mirjam Blaak Sow, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, kararlarını konsensüsle almaya devam etmeli. Ancak aynı zamanda dünyada yaşanan bölünmüşlük, bizi konsensüsün kolay olmadığı farklı bir gerçekliğe götürüyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
